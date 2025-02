Begoña Villacís se ha sincerado como nunca sobre el asesinato de su hermano Borja con Cruz Sánchez de Lara en el programa de MiTele PLUS 'Madres: desde el corazón' , donde también ha hablado de su faceta como madre de tres niñas.

“Alguien con la entereza de mi madre lo pone más fácil, porque al final tiene tanta fortaleza y es tan pilar que es ella la que acaba tirando del resto, no sé cómo se lo monta”, expresa, añadiendo que “a ella le sirve mucho que es muy creyente y que tiene la necesidad de cuidar a otros. Cuidar es un ejercicio activo, pero también pasivo. Cuidar te cuida y mantenerte fuerte, te hace fuerte. Yo he querido estar a su altura”.

Sobre ella misma, asegura que tras lo ocurrido “tomé la decisión de no anestesiarme”. “La vida también es sufrimiento y tenemos un problema como sociedad porque no sabemos sufrir y no sabemos encajar el sufrimiento”, dice.