El abogado de Estele, Pierre Debuisson, asegura que el dueño de la tarjeta , lejos de pedir represalias por el robo, se ha ofrecido a compartir el premio con los ladrones en lo que califica como un "milagro": "Sin la tarjeta de crédito de mi cliente no hubiera sido posible comprar el boleto, pero sin el comportamiento de los ladrones, el boleto tampoco se hubiera comprado", defiende el abogado.

Estele no quiere presentar cargos contra los ladrones, y solo espera poder compartir su premio con ellos y con el resto del dinero poder construirse una nueva casa. Sin embargo, por el momento los ladrones no han dado señales de vida: "No sabemos mucho sobre los ladrones más allá del hecho de que están sin hogar. Tenemos algunas grabaciones de video, pero la calidad es mala", ha admitido el abogado, que ha hecho un llamamiento para que la pareja de ladrones se ponga en contacto con ellos y lo que empezó como un robo pueda tener un final feliz.