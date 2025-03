El conocido como el 'rey del cachopo', César Román, mueve ficha desde la cárcel donde cumple condena por homicidio y profanación de cadáver. Desde allí cambiar de nuevo de versión, dice ahora que mató de un tiro a Heidi Paz pero que la descuartizó un tío suyo. Ahora, hace un croquis revelando dónde están los restos del cuerpo que no fueran hallados y culpa a un supuesto tío del desmembramiento del cuerpo. En 'Vamos a ver' hablamos con quien fuera su abogada, que duda de sus intenciones.

"Sorprendida no estoy, sabiendo cómo es él, mucho estaba tardando en hacer o decir algo", apuntaba la letrada Ana Isabel Peña, que se lo esperaba: "No me sorprende dado su carácter narcisista, necesitaba salir a la luz otra vez para estar en el candelero".