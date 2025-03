Por otro lado, es un despropósito que una sociedad tan envejecida como la nuestra desperdicie un capital humano de tanto valor. Todo esto rondaba por la cabeza de la jienense Elena Durán cuando decidió liarse la manta a la cabeza, dejar su puesto y su prometedora carrera en Unilever para montar 55+. “Era 2017 y sentí que tenía que hacer algo que tuviera significado, que sirviera para las personas, para la sociedad, y sabía que tenía que hacerlo porque si no, me iba a arrepentir, así es que dejé mi trabajo y me lancé”, cuenta Elena, la creadora de 55+ a Uppers.