Miguel, Pilar y María José, trabajadores de uno de estos centros, se enfrentan a situaciones violentas a diario: "La violencia verbal y física es a diario, desde primera hora de la mañana son insultos, amenazas, golpes". María José añadía que no es la primera vez que algo así sucede: "Lo que ha pasado a Belén, ha ocurrido varias veces en el centro de menores, lo que pasa es que no ha salido a la luz, porque a cuantas educadoras han cogido allí con un azulejo o un pincho en el cuello, con una bombilla y gracias a Dios no ha habido una muerte"