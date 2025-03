Para María Villanueva Sanz , la tragedia se resume en dos ataúdes con etiquetas blancas y nombres escritos a mano. “ Aquí espero que estéis, pero no lo sé ”, dice con la voz quebrada. Sus padres enfermaron en la residencia, pero no pudieron ser trasladados a un hospital porque la Comunidad de Madrid ya había activado un protocolo que lo impedía. “No tuvieron ningún tipo de ayuda, ni hospitalaria ni médica”, lamenta. El 6 de abril de 2020 la llamaron para informarle de la muerte de su madre. Dos días después, falleció su padre. “ Fue un total abandono , se murieron ahogándose”.

Ana González aún vive con la incertidumbre. “Sigo como el primer día, con la misma impotencia. No sabemos qué fue de ella, no la pudimos ver antes ni despedirnos”. Tardó meses en recibir unas cenizas que, según la documentación, pertenecen a su suegra. “Me cabe la duda, pero sí me aliviaría muchísimo que nadie más tuviera que vivirlo. Y me gustaría que se investigara”.