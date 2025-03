Exclusiva | Mujer del presunto asesino de temporeros, tras su puesta en libertad: "Estoy muy tranquila"

Abdou cuenta cómo fueron los hechos el día que desapareció: "Yo soy el que ha hecho la denuncia. Dormía conmigo en la misma habitación, se vino a trabajar a Villacarrillo y cuando ve que la cosa no va bien y no le pagan bien, para evitar tener problemas con el jefe, él prefiere regresar a Huelva para trabajar la naranja. Se fue a preguntar sobre su dinero y no supimos más de él".