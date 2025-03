Los tres, según ha declarado a 'EFE' el abogado murciano Evaristo Llanos, que ejerce la acusación particular en nombre de la familia de la fallecida, han coincidido también en destacar que el cirujano no contaba, a su entender, ni con la formación ni la preparación precisas para ese tipo de operaciones y que la técnica que utilizó no era la más adecuada.