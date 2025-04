“Teneros aquí significa muchísimo. No solo es que estén todos volcados, es que nos dejáis acompañados”, ha señalado la joven de 24 años en el acto, según recoge el medio ‘ Leonoticias ’.

Rebeca recordó a cada uno de los cinco mineros (David, Amadeo, Rubén, Jorge e Ibán). “Os vais haciendo ruido, tanto ruido como la pólvora cuando estalla. No os vais sin que el mundo se entere, estáis en las noticias y en otros países”, ha dicho entre lágrimas la joven.

“Vuestra ausencia retumba y nos sacude por dentro como la peor bofetada . Nos rompe, pero nos recuerda lo grandes que fuisteis”. Finalmente, la joven también recordó a la virgen de Santa Bárbara, a la que acababan de cantar, para afirmar que “se equivocó”, aunque no la condenó porque “cualquier querría tener a los mejores a su lado”.

La hija de Ibán terminó su emotivo discurso con unas palabras hacia su padre. “No quiero que te vayas sin decirte algo: aunque tengamos que aprender a vivir sin ti no te preocupes, dejas un legado de lo que fuiste. Fuerza, trabajo, sacrificio y espíritu de una familia unida. No te doy la razón en todo nunca, lo sabes. Solo tuviste un fallo: me enseñaste a todo menos a vivir sin ti”.