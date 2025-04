Sin embargo, los profesionales advierten que no siempre cuentan con los recursos y la formación necesaria para enfrentarse a estos incendios. Desde el parque de bomberos de Paterna, Helios Martín lo deja claro: “Necesitaríamos una formación que hoy por hoy no tenemos y, si te soy sincero, no sabríamos exactamente cómo abordar el servicio que tuvieron los compañeros de Alcorcón”.