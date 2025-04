Un hispanodominicano fallecido y otro desaparecido en el derrumbe de República Dominicana

"Las labores no se han detenido y no concluirán hasta que no se confirme que no queda una sola persona bajo los escombros", apunta una nota oficial. El techo de la conocida discoteca Jet Set se desplomó cuando en el local había una fiesta amenizada por el popular merenguero Rubby Pérez, también fallecido en el accidente. No se ha determinado el número de personas que podía haber allí en ese momento, en una discoteca con capacidad para más de mil asistentes.