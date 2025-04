El juzgado que lleva el caso de la desaparición de Yéremi Vargas, el pequeño al que se le perdió la pista en Gran Canaria en el año 2007, ha tomado una decisión: prorrogar seis meses más la instrucción con el objetivo de que se practiquen nuevas diligencias que se han solicitado por parte de la acusación particular. Ithaisa Suárez, madre del pequeño, aborda la situación y nos cuenta, en directo en 'El programa de Ana Rosa', cómo fue su encuentro con 'El rubio', presunto asesino de su hijo.

Por eso, hacía un llamamiento para que la atención no vaya a otros lugares: "Quiero que, por favor, la gente se centre en lo que dice mi abogado, la guardia civil y los investigadores que en lo que se oye por ahí. Hemos pasado una semana de lo más horrible".

Pero además, Ithaisa ha protagonizado un encuentro con el sospechoso del que nos habla. Fue en Navidad, cuando ya sabía que la investigación se iba a retrasar y su familia estaba "mal": "De hecho, una persona, un odiador por así decir, un hater, me metió un poco de fuego y digo, pues tienes razón y me presenté ahí y fui y realmente nada más verle la cara, me evitaba la mirada e intentaba huir".