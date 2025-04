La mujer se enteró de que había sido víctima de estas violaciones a través de una citación judicial

Tuvo que ver más de 200 imágenes y vídeos en los que presuntamente su marido le había drogado y violado

Solo siete hombres de los condenados por las violaciones a Gisèle Pelicot mantienen su recurso contra las condenas

Dominique Pélicot ha sido juzgado por violar, drogar y grabar a su mujer durante años en Francia y, en España, surge un caso que podría resultar muy parecido. Y es que un hombre está en busca y captura acusado de presuntamente drogar y violar a su mujer, se le habría localizado en el seno de la investigación de un caso de pornografía.

La mujer, cuya identidad protegemos, se enteró de todo por una citación judicial años después. Al parecer, su exmarido guardaba en su ordenador las imágenes para supuestamente venderlas.

El reportero Antón López leía un extracto de la citación con la que esta mujer se enteró de todo: "Aparece inmóvil, ella en todo momento parece inconsciente y a juicio del que suscribe podría haber ingerido algún tipo de sustancia que le impidiera reaccionar ante los actos sexuales que se pueden ver".

"Cuando lo vi, me dio un ataque de ansiedad"

"Yo miraba las imágenes y decía '¿Pero cómo puede ser posible? No te lo crees, las miras 50 veces y no te lo crees que fuera", decía en directo la mujer, que explicaba: "Al ver la imágenes decía, 'sí, soy yo' y me dio un ataque de ansiedad y a mi madre también".

Su sorpresa fue enorme porque cuenta que si se separaron fue por una cuestión de convivencia pero le define como "una persona maravillosa": "Lo ves y dices que no ha roto un plato, conmigo se portaba siempre bien, cada mes en el día de nuestro aniversario me regalaba flores".

Todo cambió cuando fue consciente de lo que le había sucedido y es que tuvo que ver más de 200 fotos y vídeos de contenido sexual. Pero ¿Cómo lo hacía? Ella no sospechó nada: "No lo sé, estábamos a lo mejor sentados en la mesa hablando y yo me despertaba en la cama y dije: Joe ¿Cuándo me fui a la cama? y dice 'no, te quedaste dormida y te llevé yo', pero no se te pasa esto por la cabeza y es algo que sigo sin entender".