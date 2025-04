"Cuando me levanto a las cinco de la mañana y me pongo a llamarla, veo que no contesta. Llego a casa, aporreo la puerta, la llamo y la llamo y veo que no abre, sigo llamando, levanto las persianas, no me abre y ya intento entrar por el balcón, subo y veo que está en la cama pero no me abre", comenzaba la desgarradoras entrevista.