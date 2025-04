El apagón o cómo darnos cuenta de lo que dependemos de la energía: "No sé cómo llegar a mi casa"

Esta situación que ha provocado el apagón nos hace darnos cuenta de lo que dependemos de la energía e internet: "No podemos hablar con nuestros familiares", cuentan unos ciudadanos ante las cámaras. Además, la solución de buscar en Internet tampoco funciona: "Estamos desconectados al 100%". Ni la geolocalización: "No sé cómo llegar a mi casa, porque sin Google Maps no sé", confiesa una joven. "Hay un coche que tiene la radio encendida y es el único punto de información en el barrio", añade un vecino en el vídeo.