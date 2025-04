Entre los numerosos gestos anónimos, uno conmovió especialmente: el de una mujer que se convirtió en el ancla emocional de una niña asustada y perdida en medio del apagón. La pequeña Sara no encontraba el camino de regreso a casa. Fue entonces cuando apareció esa mujer, que sin pensarlo dos veces, decidió actuar como si fuera su propia madre .

"Le dije: mira Sara, yo tengo un hijo más o menos de tu edad, y te voy a cuidar como si fueras mi hijo . Te voy a ayudar para que vuelvas a tu casa", ha relatado la mujer. En medio del desorden, se convirtió en su guía y su consuelo. "La llevé todo el rato de la mano y le dije: no te preocupes, no te voy a soltar ".

No llegaron a intercambiar teléfonos. Solo una promesa silenciosa cumplida en mitad del colapso.

Asimismo, otras personas ofrecían sus casas para pecnortar : “Vivo en el Paseo de las Delicias, entonces hemos pensado, tenemos tres camas vacías, pues no puede ser que la gente esté durmiendo en el suelo.”

En otro punto, un grupo de hombres rompió verjas de seguridad para que personas atrapadas en trenes pudieran salir hacia zonas abiertas. También hubo quienes ofrecieron contención emocional a quienes no podían más: “Yo no soy de aquí, no tengo nada aquí, estoy desesperada, tengo miedo, tengo hambre, estoy cansada,” decía una mujer, mientras recibía apoyo de extraños.