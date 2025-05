Ainhoa describe a su perrita Brave como una luz que le iluminó su camino de oscuridad, un camino complicado que comenzó cuando tenía ocho años: "Los niños de clase me hicieron bullying, no les gustaba mi aspecto físico. "Me tiraban al suelo y me pegaban". Una situación que prefirió no contarle a nadie: "Perdí las ganas de vivir y intenté quitarme la vida en varias ocasiones", cuenta.