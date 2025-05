Los padres de Louenn han avisado a todas las autoridades francesas competentes, incluyendo a la Gendarmería y la asocación Assistance et Recherche de Personnes Disparues ( ARPD ). Además, han contactado con SOS Desaparecidos, con la Guardia Civil y con la Embajada de Francia en España para recibir ayuda en la búsqueda. "El lugar en el que se haya detenido con su moto es un misterio", precisa Stephan, que asegura a este medio que su hijo no les ha llamado desde que salió de su casa en Montauroux y que no lleva consigo ni un teléfono móvil (que ellos sepan) ni una tarjeta de crédito (solamente lleva consigo dinero en efectivo).

Tanto Stephan como Sandrine consideran que su hijo no planeó esta fuga, ya que en el momento de la desaparición tenía comprado un billete de tren para ir a Mónaco próximamente. Además, han hablado con todos sus amigos y todos ya han regresado al instituto. No saben nada de él. "Tal vez no está solo. No lo sabemos. No sabemos si alguien le ha dado cobijo. Lo que tememos es que le haya podido pasar algo. Han pasado ya muchas semanas", precisa Stephan, que baraja varios escenarios posibles en los que se pudo refugiar su hijo: "Estoy en contacto con la embajada para averiguar si hay pistas de él en Madrid o Barcelona. Y luego, sé que antes de que ocurriera todo esto le comentó a sus amigos que le gustaría ir de vacaciones a Lloret de Mar, en Girona. Entonces pensamos que quizás haya podido ir allí", agrega el progenitor.