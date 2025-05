Un pitbull suelto tiene aterrorizando a un barrio de Ourense: "Se subió sobre mí y me mordió la mejilla"

La joven atacada está atemorizada y no quiere volver al barrio: " Ella se quiere volver a casa. Como no sabemos nada del perro, ella está totalmente atemorizada".

Eva ha intentado ponerse en contacto con el dueño del animal para resolver el problema, pero asegura que lo único que ha recibido es una llamada intimidatoria: "Nosotros le mandamos un mensaje directamente al dueño, pero no nos contestó y no sabemos a día de hoy dónde está el perro. Hasta que no tengamos la seguridad de que el perro no está aquí, la niña no puede volver".