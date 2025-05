Un coche arremete contra la multitud fuera del estadio antes de que empezara el partido entre los dos equipos catalanes

Las imágenes del atropello a un grupo de aficionados del RCD Espanyol antes del derbi contra el FC Barcelona

Este jueves 15 de mayo, antes de que comenzara el partido entre los equipos rivales del RCD Espanyol y el Barça, una mujer arremetía con su coche contra los aficionados que se encontraban en la calle. La mujer supuestamente perdió el control del vehículo y dejó a 17 personas heridas. 'Vamos a Ver' han hablado con Iván Gómez, un testigo que vio todo lo que sucedió:

"Todas esas calles se cierran antes de los partidos, así que tenemos que asumir que se ha saltado controles policiales antes de llegar a esa zona. El coche sale de una calle de sentido único y se mete en la avenida, ahí se puede girar a la derecha o a la izquierda, los ultras estaban en la derecha y cinco personas la decimos que por ahí no puede girar porque había más de 400 personas, hizo caso omiso y giró a la derecha", ha comenzado indicando Iván.

La mujer, según explica el testigo, llevaba la ventanilla bajada: "Estoy seguro de que nos escuchó". Iván recuerda decirle que girara a la izquierda porque no había nadie: "Me acuerdo de decirle que girara y soy consciente de que me escuchó, aún así, miró y giró a la derecha, pero es que a la izquierda no había nadie".

"Había un ambiente de crispación muy grande"

Antes de acelerar y atropellar a los asistentes, la mujer habría golpeado con el retrovisor a uno de los aficionados sin intención de hacerlo y estos la habrían amenazado rompiendo las lunas del vehículo. Este testigo explica lo que sucedió: "En un primer momento una chica joven queda debajo del coche y los Mossos d'esquadra empiezan a correr hacia el coche gritando que había una chica debajo del coche y antes de llegar los Mossos, es cuando pega el acelerón".

Iván también explica que los aficionados la increpan a raíz de darse cuenta de que había una chica debajo del coche: "Luego los aficionados se empiezan a alejar del coche y dejan un espacio para que los Mossos puedan acceder".

Posteriormente se consiguió detener a la mujer: "No estuve en el momento de la detención, pero había un ambiente de crispación muy grande porque, además vimos que había muchos heridos y era un ambiente de caos", apuntaba Iván. El testigo añade que los aficionados no sabían qué hacer: "No sabíamos que estaba pasando y no sabíamos cómo actuar".