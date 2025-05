Una mujer dio a luz en plena calle en Valladolid el pasado sábado: la mujer y su pareja denuncian que un taxista se negó a llevarles al hospital

Sanitarios del 112 de Castilla y León agentes de la Policía Municipal de Valladolid ayudaron el pasado sábado a dar a luz a una mujer que salía del cine en el centro comercial Vallsur de la capital vallisoletana.

La sala de operaciones del Centro de Emergencias recibió a las 18.55 horas del sábado una llamada que avisaba de que una mujer había dado a luz en la gasolinera que se encuentra en las proximidades del referido centro comercial.

El equipo del 112 envió una UVI móvil al lugar para atender a la mujer y a su bebé, que posteriormente han sido trasladados al Hospital Río Hortega para ser atendidos. Tanto la madre como el bebé fueron atendidos en la ambulancia. No obstante, el padre del pequeño ha denunciado, en declaraciones a 'Diario de Valladolid', que un taxista "se negó" a llevarles hasta el hospital después de que la madre notara las contracciones.

La Policía Municipal, después de atender con éxito esta situación, ha compartido imágenes del suceso

"Habíamos metido las bolsas de las compras que habíamos hecho previamente. Mi mujer incluso puso una toalla en la parte trasera. Pero cuando vio la situación, él solo repetía 'que no' y 'que no'. Dijo que no podía llevarnos, aunque sin dar una explicación concreta. Nos quedamos muy sorprendidos", ha indicado el hombre al citado rotativo.

La Policía Municipal, después de atender con éxito esta situación, ha compartido imágenes del suceso con un emotivo mensaje: "Tenemos un vallisoletano más. Algunos tienen prisa por comenzar a vivir la vida". A pesar de las complicaciones, el pequeño se encuentra perfectamente sano y con su familia.