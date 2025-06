Investigan si la muerte de la niña electrocutada en Murcia es un homicidio imprudente

El padre de uno de los niños que recibió la descarga eléctrica cuenta conmocionado cómo pasó todo y cómo su hijo está bien

Tras el accidente fatal en una atracción de feria en Alquerías, Murcia, 'Vamos a Ver' ha estado donde ocurrió el terrible suceso para intentar conocer el verdadero motivo del accidente que acabó con la vida de una pequeña, de quién es la responsabilidad de que el cable de la corriente y que la instalación eléctrica estuvieran mal colocados en el recinto.

Desde la Comunidad Autónoma de Murcia afirman que quien tenía la última palabra en cuanto a la instalación era el ayuntamiento local de Alquerías, y desde el ayuntamiento afirman lo contrario: quien tenía la última palabra era la comunidad. Además, aún sigue la pregunta abierta sobre quién fue exactamente la persona que colocó el cable de la corriente eléctrica de manera que provocó una descarga eléctrica de esa magnitud.

El programa también ha tenido la oportunidad de hablar con uno de los padres de los otros tres niños afectados: "Vimos a la niña tirada en la escalera, estaba ahí.. Había sufrido la descarga pero no sabíamos en ese momento que había sido por la descarga, hasta que vino un señor y gritó que había sido una descarga y que la valla tenía corriente”. Además, recuerda con miedo la situación que vivió su hijo: "Estaba dentro con su primo, rápidamente lo llamé, que no tocaran las vallas pero con la música no me oía. Al final puso la mano y cayó desplomado. Me dio tiempo a cogerle en las escalares. Lo cogí en brazos, lo zarandeé y entró en sí. El calcetín pudo servirle como un aislante", ha explicado.

La niña de dos años fallecida en la madrugada del domingo al recibir una descarga eléctrica en la pedanía murciana de Alquerías se encontraba en una de las camas elásticas del recinto ferial de la población. El suceso, ocurrido a medianoche por causas que están siendo investigadas por la Policía Judicial de la Guardia Civil, provocó también heridas a otra niña de ocho años y dos niños de 11 y 12, quienes fueron asistidos en el lugar del accidente por los servicios sanitarios y trasladados al hospital por sus familias.

La pequeña, que falleció tras una hora de intentos infructuosos de reanimación, recibió una descarga eléctrica y quedó inconsciente, ha informado este domingo el Centro de Coordinación de Emergencias.

El lugar del suceso es un pequeño recinto ferial, con una instalación de camas elásticas, otra de coches de choque y una tercera para un tren infantil, y está situado en una explanada junto al centro de salud de Alquerías, una pequeña población de unos 6.000 habitantes que celebra estos días sus fiestas patronales.

La Guardia Civil ha precintado las camas elásticas y su unidad judicial se encuentra desde primera hora de la mañana en el recinto para tomar declaración a trabajadores y testigos, y determinar si la conexión de la atracción a la red eléctrica era la correcta o si hubo algún fallo que llevó a la descarga.

Se trata, según han informado a EFE fuentes cercanas a la investigación, de determinar si existen responsabilidades penales en lo ocurrido.