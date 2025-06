Un vecino abusó de su hija y ahora les amenaza: "Ayer su pulsera pitó hasta 20 veces"

Nuria Morán 17 JUN 2025 - 13:56h.

Baja de 5 a 3 años la pena por agresión sexual a una niña por anomalía psíquica del acusado en Zamora

'Vamos a ver' ha hablado con el presunto agresor sexual de la menor, que lo desmiente todo

Abusó de una menor de edad, agredió a su abuelo y le hace la vida imposible a su familia. Así vive la familia de esta víctima, a la que un vecino acosa prácticamente a diario. Todo comenzó hace unos meses. Aparentemente mantenían una convivencia normal, hasta que la niña les contó que el vecino había abusado de ella.

Al parecer le hizo tocamientos y la perseguía hasta la biblioteca en la que estudiaba. Por estos motivos se le impuso una orden de alejamiento hacia la menor que no cumplió. También tenía otra hacia el abuelo de la menor, la cual también incumplió y hasta le pegó una paliza.

Además, a pesar de tener una orden de alejamiento de dos miembros de la familia, sigue acosándoles por la calle y también por redes sociales. Por si fuera poco, una cámara de seguridad le captó en el bloque de esta familia con un cuchillo mientras subía al piso de esta familia.

'Vamos a ver' ha hablado con este presunto abusador sexual, que lo ha desmentido todo: "Yo nunca he tocado a una mujer y menos a una niña de 15 años. Me tropecé y me choqué con la niña y ella me pegó un bocinazo. Y ahora dicen que yo voy detrás de la niña. Yo en ese momento tenía pareja. Se inventan muchas cosas, son estafadores. Yo sé que tengo una orden de alejamiento, pero lo que no puede ser es que ellos se acerquen a mí, me echen una foto y llamen a la policía. Me quieren meter en la cárcel", ha dicho este hombre.

Abuelo de la menor presuntamente agredida sexualmente: "Ni la policía entiende cómo este hombre puede estar en la calle"

Además, este programa ha podido hablar con la madre y con el abuelo de esta menor, que han mantenido su versión y nos han asegurado que no ayer el teléfono que tiene para vigilar a su presunto abusador pitó hasta 20 veces: "No sale nada. Este hombre no para de meterse con nosotros y tengo hasta que llevarla a clase en un taxi", ha comenzado contándonos la madre de la joven. "Ni la policía entiende cómo este hombre puede estar en la calle", ha querido destacar el abuelo.