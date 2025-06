Detenido un policía fuera de servicio en Torrejón de Ardoz por matar por asfixia a un ladrón que le había robado el móvil

El joven muerto en Torrejón de Ardoz tras ser asfixiado por un policía había sido detenido en 44 ocasiones

Este martes por la noche, la Policía Nacional ha detenido a un agente de la Policía Local de Madrid en Torrejón de Ardoz que se encontraba fuera de servicio por matar de forma accidental a un hombre que le había robado el móvil, que falleció asfixiado cuando estaba siendo retenido.

'Vamos a ver' ha podido hablar en directo con la familia de este hombre, que padecía esquizofrenia y había sido detenido en 44 ocasiones, que han pedido justicia y han asegurado que se trata de un acto de "racismo".

El agente estaba fuera de servicio y el hombre al que retenía le había robado el teléfono móvil

"No lo entiendo. A mi hijo le han matado en la calle y si roba un teléfono, se le detiene o le ponen una multa pero no pueden hacerle esto. Ellos matan a un chico de 40 kilos y ellos no van a la cárcel", ha denunciado este padre visiblemente afectado por lo sucedido.

El hermano de hombre asfixiado también ha denunciado la actuación policial: "Todavía no me puedo creer lo que ha pasado. No sé ni dónde está. Quiero justicia porque esto no se le puede hacer a un ser humano", ha dicho entre lágrimas.

"Mi hermano estaba ya muerto y la policía seguía sin soltarle. Esto es racismo. Queremos pedir al Ayuntamiento de Torrejón que comprueben si hay cámaras porque mi hermano era una persona, no un animal", ha continuado diciendo,

Durante la contención el hombre, de 35 años, murió asfixiado de forma accidental al ser estrangulado y entrar en parada cardiorrespiratoria que no pudo ser revertida a pesar de las labores de reanimación durante más de 30 minutos de un equipo de emergencias del Summa112.

Tras ser detenido el agente fue trasladado a dependencias de la Policía Nacional a la espera de pasar a disposición judicial