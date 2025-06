Gracias al testimonio de una de sus víctimas y las imágenes de las cámaras, la policía identificó dos datos que les llevaron hasta el presunto agresor: siempre iba en bici y llevaba una mochila muy característica

El perfil del agresor que buscó la policía antes de su detención en Valencia

El conocido como 'violador del portal', un criminal en serie, fue detenido en Valencia tras protagonizar al menos 17 agresiones en la localidad, todas ellas cometidas en un radio de siete kilómetros en torno a su casa. 'El programa de Ana Rosa' ha accedido en exclusiva a los datos de la investigación y las claves que llevaron a su detención.

El violador del portal: 30 años y sin antecedentes

Se llama Iván, tiene 30 años y no cuenta con antecedentes policiales, ni por agresión ni por tras causas. Sin embargo, habría protagonizado hasta 17 agresiones sexuales en cinco años, entre 2021 y 2025, vivía con su madre, le consideraban amable y cercano y trabajaba en un cine.

"Me satisfacía seguir e intimidar a mujeres, les apretaba el cuelo para que no pudiesen chillar", decía él mismo, que narraba cómo procedía: "Cuando se introducían en un portal, entraba antes de que se cerrara la puerta y dentro consumaba la agresión".

Se cubría con una capucha y se tapaba la cara con una camiseta, dice hacerlo porque siente "un fuego interno que va creciendo" y que "no puedo controlar". Es más, detalla que sus últimas víctimas "suplicaron" pero que aún así no paró: "La penetración era secundaria, la satisfacción era observar a mis víctimas sometidas".

¿Cómo se ha conseguido detener al 'violador del portal'?

Su ropa y complementos fueron clave para detenerle, aseguraba Manuel Marlasca en 'El programa de Ana Rosa' . La alarma definitiva saltó el día 6 de abril cuando protagonizó una agresión brutal.

Se vieron unas características peculiares, siempre llevaba una mochila con una botella y un saco de magnesio colgado, además, viajaba en bici. Dos policías recorrieron los carriles bici de Valencia, sitios de escalada y, ocho días después, dieron con alguien que iba en esa bici y llevaba esa mochila.

El testimonio de las víctimas del 'violador del portal'

Sus víctimas pudieron escapar en 13 ocasiones, pero no lo consiguieron las últimas, que denunciaron ante la policía. Una de ellas narra que aprovechó que entraba en le portal de su casa para forzarla, desnudándola y grabando la agresión con su móvil: "Se llevó mi ropa interior".

Otra de ellas explica que la introdujo en un cuarto en un portal: "Me forzó a masturbarle, no paraba de decir que iba a ser rápido y que no gritara".

"Intentó violarme, pero no pudo, no sé si porque no conseguía una erección o por le tamaño, se enfadó, me agarró del pelo y me obligó a masturbarle", narraba otra de las víctimas en su declaración.