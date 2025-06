telecinco.es 20 JUN 2025 - 12:51h.

Los hechos se produjeron hace dos años y aún no se ha juzgado al profesor acusado

Las madres de las menores de 3 años abusadas en un colegio de Torrelodones, presentes en la reconstrucción

La madre de un menor de seis años denunció en Torrent (Valencia) que su hijo había sufrido presuntamente abusos sexuales por parte de un profesor cuando tenía cuatro años, Dos años después, el juicio aún no se ha celebrado y la mujer hace un llamamiento porque hay más víctimas y el profesor sigue sin ser juzgado.

¿Qué hizo el colegio de Torrent ante los supuestos abusos sexuales a menores?

Esta madre cuenta que el niño empezó a comportarse de manera agresiva en casa y en el aula. Tras esto, otras madres notaron lo mismo y uno de ellos acabó contando que un profesor le obligaba a realizar prácticas sexuales.

La otra madre confirmó la situación hablando con su hijo e intentó que el centro tomara medidas, pero asegura que no le han hecho caso. En su comunicado, el centro educativo asegura que los hechos "no resultan verosímiles" pero apartó al profesor de sus funciones tras recibir la denuncia.

El testimonio de la madre del menor que ha denunciado los hechos

"Eran niños muy pequeños en ese momento que identifican a una persona adulta, un hombre que todos coinciden en la descripción física de este hombre, pero no lo consiguen identificar por completo porque no es un profesor suyo, ellos iban a educación infantil", decía esta madre, explicando qué dificulta la investigación.

Sin embargo, un niño más mayor habría identificado a un profesor de primaria, hecho ante el que colegio, asegura, ha hecho caso omiso: "El colegio ha cerrado filas, ha puesto por delante su nombre, no ha querido investigar y en lugar de proteger a los menores, lo ha tratado de ocultar desde le primer momento y en esa situación estamos".

"Lo que queremos los padres es que lo olviden, no tenemos interés en que lo recuerden", apuntaba la madre, pero reiteraba que la situación no puede quedar impune: "No se llamó a declarar a nadie, los niños escribían unos rasgos físicos muy concretos a un hombre y no se contactó con nadie de ellos, al final, se ha ido retrasando todo en el juzgado, hemos pasado por tres jueces diferentes y estamos totalmente afectados por ver que parece que a nadie le importa que haya un pederasta suelto, que haya unas víctimas y que por ahí sigue".

Al parecer, se trata de un colegio que lleva muchos años en la zona: "Sinceramente, creemos que la guardia civil fue, el director del cole dijo que no tenían acceso hombres al pabellón infantil, lo cual no es cierto, y no entendemos cómo, pero convencieron inicialmente a la guardia civil que no hizo más averiguaciones".