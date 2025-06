El apoyo al feminismo ha caído en picado en los últimos años entre ambos sexos: creen que se trata de una invención ideológica

La percepción que existe de los jóvenes sobre la violencia de género ha llamado la atención. Cada vez, hay un aumento mayor de chicos y chicas que niegan la violencia machista. En el caso de ellos, el 23% cree que la violencia machista no existe y que se trata de un invento ideológico.

A la pregunta de si existe la violencia de género, algunos han contestado como este joven: "Es algo que es innegable" o como ella: "Ya no solo como violencia física, sino también psicológica". Aunque la mayoría defiende que todavía sigue existiendo, ha aumentado el número de jóvenes lo consideran como un invento ideológico.

"Creo que se utiliza como bandera y mucha gente lo politiza para ciertas opiniones que buscan". Esta es la opinión totalmente opuesta a las anteriores de otro encuestado. Una opinión que refleja la de muchos. Los valores que hasta hace unos años eran mayoritarios, empiezan a tambalearse como el apoyo al feminismo: "Yo estoy de acuerdo con la igualdad, pero lo que se está haciendo hoy en día es una cosa absurda", dice otro de ellos.

Hablan de un retroceso en la sociedad

Solo el 41% de los chicos se declara feminista y en el caso de las chicas un 67%. Todos ellos hablan también de que esto se debe a un retroceso de la sociedad y por tanto, de sus pensamientos: "La gente que está defendiendo sus derechos para mantenerlos, no entienden que no queremos más, queremos mantenerlos". La mayoría de gente de su edad, la mayoría estudiantes, no se sienten representados por ningún partido político.

Una de sus mayores preocupaciones es el auge de la polarización: "Yo creo que la mayoría de los jóvenes están muy polarizados". Echan la culpa de ello a las redes sociales: "El hecho de que sea tan fácil dar una opinión tan radical afecta".