“Para mí casa era mi seguridad, pero ahora no la veo tan segura”, afirma entre lágrimas

El Gobierno refuerza la protección a las víctimas de violencia machista durante los meses de verano

En muchas ocasiones las víctimas de violencia machista consiguen sobrevivir, pero no dejan de sufrir la ira de sus maltratadores. Es el caso de una mujer cuya expareja quemó su casa como represalia por haberle denunciado, como cuenta en el vídeo Tatiana Domínguez.

Laura entra en su casa de la que ya no queda nada, está en escombros porque su expareja le quemó la vivienda como venganza por haberle denunciado por maltrato.

Su pareja le había amenazado horas antes de quemarle la casa

“Me quedé con lo puesto, ropa quemada, muebles quemados”, explica Laura. Unas horas antes del incendio su expareja le había amenazado.

“Yo sabía que había sido él. Me dijo que esto no se iba a quedar así y que el coche no lo iba a coger más”.

Hacía diez meses que Laura había dejado a su pareja, pero él esa decisión no la había aceptado. Él se encuentra en prisión preventiva, pero ella tiene miedo. “Para mí casa era mi seguridad, pero ahora no la veo tan segura”, afirma entre lágrimas, “se me vienen un montón de cosas a la cabeza”.

Laura está atemorizada, aunque con lo que sí cuenta es con el apoyo de todo un barrio, vecinas que la ayudan a levanta la casa que un día fue su hogar.