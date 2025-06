Aumenta el número de usuarios que prefieren compartir coches a través de apps como 'BlaBlaCar' para sus trayectos

Suspendida la circulación de alta velocidad entre Madrid, Segovia, Valladolid y Gijón por incendio en la estructura

Compartir







Hay muchas maneras para desplazarse en vehículo y ha ido ganando mucho peso en los últimos años una opción: la de compartir coche para el trayecto. Lecticia Iglesias explica para Informativos Telecinco qué es lo que reflejan los últimos datos.

"Es una alternativa especialmente útil en municipios pequeños con peores conexiones de tren, de autobús o de avión. Además, es más económico y permite viajar acompañado. La distancia media de los usuarios son, según la plataforma 'Blablacar,' casi 250 km, con un precio aproximado de 15 euros. Pero hay que ser previsor. El caso de Madrid-Valencia es uno de los trayectos más solicitados. Hay 38 coches y de ellos muchos ya están completos. Hemos hablado con esos desconocidos que eligen ser compañeros de viaje"

Jesús lleva 12 años como superconductor en Blablacar. Ahora mismo hace tres viajes al mes. Hasta Denia le gusta viajar acompañado y, además, es una manera de compartir gastos. Este es el pasajero más extraño que ha llevado en su coche: "Una persona me llamó y me dijo que iba a hacer una reserva y le dije que no había problema. Y entonces me dice, 'bueno, es una reserva para un gato que le se lo voy a regalar a mi novio'.

Aumenta un 5% los pasajeros que deciden compartir coche

Ya hay operación salida y estos conductores van llenos de gente que empieza sus vacaciones. 13.0000 pasajeros han optado por el coche compartido en esta primera operación salida del verano. Esto es un 5% más que el año pasado. Uno de los trayectos más populares es el que lleva está carretera Madrid- Valencia. Jaime lleva a Andrea y Paloma en el trayecto de Granada-Sevilla, pero hace dos paradas por el camino para dejarlas: "Pues vas charlando, no te da sueño y así vuelvo más entretenido y te da lugar a conocer a gente que luego de vez en cuando he quedado con alguien", explica.

PUEDE INTERESARTE BlaBlaCar no supone competencia desleal para el autobús, según la justicia

O en el caso de Rafa y Camilo, que comparen viaje desde Barcelona a Lloret de Mar: "Me hago ocho viajes al mes. Y ahorro 100 euros en gasolina. Por este viaje creo que fueron siete euros. Está bien porque va en coche cómodo, con aire acondicionado".