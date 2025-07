La compañía responde a las palabras de la vicepresidenta que sugieren que el operador francés podría estar detrás de las incidencias

María Jesús Montero achaca a un "sabotaje" los fallos en la línea de AVE Madrid-Andalucía y señala a los operadores privados

Ouigo ha defendido que sus trenes no provocaron la incidencia del pasado lunes en la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía, en respuesta a las palabras de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, quien ha sugerido que el operador francés estaba detrás de las dificultades en la operativa de ese día.

La compañía ha respondido así a unos comentarios que la ministra ha realizado en una conversación informal este miércoles, antes del inicio de una reunión con Sumar, y que las cámaras han captado.

"Las máquinas de Ouigo tienen dificultades, se paran fácilmente y te provoca un retraso en toda la cadena. Tiene unos servicios de mantenimiento que nosotros desde Renfe se los aportamos. No retiran los trenes de las vías o tardan en retirar un tren de las vías y afecta a toda la cadena", ha dicho Montero.

Montero sugiere que podría haber sido un sabotaje

Fuentes de Ouigo han trasladado que sus trenes no han estado en el origen de ninguna de las incidencias registradas el pasado lunes, al mismo tiempo que ha afirmado que es la propia compañía la que realiza el mantenimiento de sus trenes y no Renfe. Además, ha recordado que es Adif, y no Renfe, la empresa pública que tiene el deber de ejercer y coordinar los medios de socorro de los trenes en caso de indisponibilidad de la red.

"El mantenimiento de la infraestructura ferroviaria y la gestión del tráfico en situación normal, y en el caso de avería de la infraestructura, es una competencia exclusiva de Adif. El gestor de la infraestructura repercute íntegramente todo el coste del mismo a las operadoras ferroviarias a través de los cánones", argumenta Ouigo.

La ministra también ha dejado entrever que el incidente de esta semana podría haber sido también un acto de sabotaje, al afirmar que averías como esta "no las puede entender". En la misma conversación, el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, que acudía a la reunión en calidad de portavoz de Sumar, ha preguntado a Montero si Ouigo seguía haciendo 'dumping' (poner los precios de los billetes por debajo de coste), a lo que la ministra ha contestado que eso aún no se ha resuelto.