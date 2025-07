El desahucio de las exmonjas de Belorado será el 12 de septiembre

Este procedimiento no afecta a las cinco monjas, de avanzada edad y delicado estado de salud

Las monjas de Belorado se van de la Iglesia Católica y serán excomulgadas

El Juzgado de Briviesca (Burgos) ha señalado el 12 de septiembre como nueva fecha del lanzamiento -última fase de un desahucio- de las exmonjas del Monasterio de Belorado.

En una diligencia, comunicada este jueves a las partes, también se señala el próximo 29 de julio como fecha para la celebración de una vista previa al desahucio.

No obstante, la oficina del Comisario Pontificio nombrado por la Santa Sede, el arzobispo de Burgos, Mario Iceta, ha matizado en un comunicado que este procedimiento no afecta a las cinco monjas, de avanzada edad y delicado estado de salud, que no han participado del cisma y que conforman actualmente la comunidad monástica de Belorado.

El conflicto se originó el 13 de mayo de 2024, cuando varias monjas clarisas de los monasterios de Derio, Orduña y Belorado, encabezadas por la abadesa de este último, hicieron público un escrito apartándose de la autoridad de la jerarquía eclesiástica católica, tras lo que fueron excomulgadas y puestos los monasterios bajo la tutela del arzobispo de Burgos como Comisario Pontificio.