El detenido por quemar a una joven de 17 años en Las Palmas declara que fue un accidente

El hombre de 20 años, ha sido interrogado por la Policía tras recibir el alta médica este miércoles por la tarde, después de permanecer ingresado por inhalación de humo,

La joven quemada en Canarias por su novio, en estado crítico: la evolución de las próximas horas va a ser decisiva

El joven detenido por las quemaduras de carácter muy grave que sufrió una menor en Las Palmas de Gran Canaria ha declarado ante la Policía que fue un accidente, al incendiarse un colchón sobre el que estaban fumando. El hombre, un marroquí, de 20 años, fue detenido este lunes y se investiga su relación con la chica, que estaba tutelada por el Gobierno de Canarias.

Abarrafía H. recibió el alta médica el miércoles por la tarde en el Hospital Doctor Negrín, donde había ingresado por inhalación de humo, y fue conducido a dependencias policiales para interrogarlo, según han informado a EFE fuentes de la investigación.

Hasta el momento, los Juzgados de Violencia sobre la Mujer de Las Palmas de Gran Canaria no han intervenido en el caso, porque no está claro si existía o no una relación de pareja entre el detenido y la menor y si los hechos sucedieron o no en ese contexto. En principio se prevé que pase a disposición judicial el viernes o el sábado.

La menor, que estaba consciente cuando fue auxiliada, señaló al hombre como responsable del fuego

La Policía ha informado de que cuando una patrulla encontró a la muchacha, una joven de 17 años tutelada por el Gobierno de Canarias, esta señaló al joven como el autor del fuego; no hay, sin embargo una declaración detallada de ella, porque permanece ingresada con quemaduras muy graves en el 95 % del cuerpo, después de que presuntamente el detenido la rociara con líquido inflamable.

Los investigadores siguen trabajando con la hipótesis de que haya alguna otra persona implicada en los hechos. Los hechos sucedieron sobre las 4.00 de la madrugada en el barrio de La Isleta, poco antes de que cientos de personas se echaran a la calle para participar en la procesión de la Virgen del Carmen, en el día grande de esa zona de la ciudad, un barrio portuario y popular.

El joven detenido llegó en patera en la madrugada del pasado 2 de junio a Lanzarote, isla donde fue atendido hasta que lo trasladaron a un centro de primer acogida de Las Palmas de Gran Canaria. Sobre el hombre, siguiendo el protocolo para los inmigrantes que llegan de forma irregular a las costas españolas, pesaba un acuerdo de devolución a Marruecos.