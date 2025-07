Según los especialistas, 8 de cada 10 agresores sexuales de menores son familiares o conocidos de la víctima

Para prevenir estas agresiones, los expertos insisten en la importancia de la comunicación

La agresión sexual a dos niñas de 4 y 8 años en el barrio madrileño de Montecarmelo ha desatado preocupación y sensación de inseguridad entre los vecinos. El presunto agresor, un repartidor y desconocido para las víctimas, rompe las estadísticas habituales, ya que 8 de cada 10 agresiones a menores son cometidas por alguien del entorno cercano. Expertos en psicología han ofrecido pautas para identificar y prevenir este tipo de situaciones.

Los vecinos de Montecarmelo continúan conmocionados por lo ocurrido. “Podría haber pasado en mi edificio a cualquiera de mi alrededor.” “Te alarmas y sí que pues si antes bajabas poco con un niño porque estabas en la piscina pues ahora bajas más.”, expresan vecinas de la zona.

El ataque en el ascensor

El presunto agresor se encontraba repartiendo paquetes en una urbanización del norte de Madrid. Aprovechó la situación para ganarse la confianza de las dos menores y agredirlas sexualmente dentro del ascensor de uno de los portales. Los gritos de las niñas alertaron a familiares y vecinos, que lograron perseguir al joven de 27 años mientras intentaba huir.

Finalmente, el hombre fue detenido. Se trata de un ex policía colombiano que llevaba dos años trabajando como repartidor en España. Era un completo desconocido para las niñas, un perfil poco habitual en este tipo de abusos. “Es que es un caso extraordinario en España. La mayor parte de abusos sexuales contra menores se dan por personas del entorno, no por desconocidos”, afirma la experta Noemí Pereda, profesora catedrática de victimología.

La mayoría de agresores son del entorno

Según los especialistas, 8 de cada 10 agresores sexuales de menores son familiares o conocidos de la víctima. “Alguien de la familia, una persona, adulto, padrastro, abuelo o en muchos menos casos un monitor educativo, un profesor”, explica el psicólogo Javier Urra. “Personas del entorno del niño que mantienen con él una relación de confianza, de afecto, entonces el niño mantiene este secreto, este silencio durante mucho tiempo”, añade Pereda.

Comunicación para prevenir abusos

Para prevenir estas agresiones, los expertos insisten en la importancia de la comunicación. “Esencial ganar la confianza de los hijos.”, dice Urra. “Que sepan que puede hablar con los padres, que puede decir que no. El niño tiene derecho sobre su cuerpo y sobre sus muestras de afecto.”, señala Noemí Pereda. “Si no quiere dar un beso, si no quiere que le toquen, que puede decir que no y que si el adulto no lo respeta pueden venir a hablar contigo”, agrega la especialista.

Señales de alerta en los menores

Los cambios de conducta pueden ser una señal de alerta. “Lo primero que se observa en estos niños es una gran tristeza. Hay muchos síntomas de depresión, problemas para dormir, problemas alimentarios. El niño ya no quiere comer, el niño está aislado, llora, no quiere ir con una determinada persona.”, explica Pereda. Incluso los dibujos de un niño pueden dar pistas: “Si un niño pinta todo en negro y en rojo es muy llamativo. Si pinta todo dientes y todo muy agresivo. Si pone miembros genitales viriles muy grandes y desproporcionados es muy llamativo. Es una auténtica radiografía, un dibujo de un niño sabiéndolo interpretar, sin duda”, apunta Javier Urra.

Se estima que uno de cada cinco menores en Europa ha sufrido algún tipo de violencia sexual, incluido el acoso.