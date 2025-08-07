Permanece en un centro especializado para menores infractores, bajo custodia, sin posibilidad de abandonar la isla y a disposición de la Fiscalía

La joven, de 22 años, logró resistirse, gritó e impidió que el atacante, que estaba de vacaciones con su familia, pudiera cerrar la puerta, lo que le hizo huir

TenerifeUn menor de edad ha sido detenido en Tenerife como presunto autor de una agresión sexual frustrada el pasado 31 de julio en un hotel del municipio de Arona. De 16 años, según detallan fuentes policiales, se coló en la habitación de una joven que logró oponer resistencia hasta que el menor tuvo que huir.

Concretamente, el cuerpo de seguridad detalla en una nota de prensa que todo ocurrió en la puerta de una de las habitaciones del hotel, donde la víctima, una joven de 22 años, al acceder a su alojamiento fue abordada por un individuo que consiguió colarse tras ella en la habitación.

La víctima del intento de agresión sexual logró resistirse y gritó forzando su huida

En pleno hotel, la joven logró resistirse, gritó e impidió que el atacante pudiera cerrar la puerta, lo que finalmente le hizo desistir y huir del lugar. Todo se produjo además en hora punta y en una planta transitada del hotel.

Tas los hechos, las cámaras de seguridad permitieron a los agentes reconstruir la secuencia de los hechos y seguir la pista del sospechoso hasta localizarlo y detenerlo en la piscina de un hotel próximo a los hechos, donde se encontraba hospedado y de vacaciones.

El menor, presunto agresor, estaba de vacaciones con su familia

Concretamente, el menor se encontraba en esos momentos de vacaciones con su familia.

Ante la gravedad de los hechos, se ordenó su ingreso en un centro especializado para menores infractores, donde permanecerá bajo custodia, sin posibilidad de abandonar la isla, y a disposición de la Fiscalía.