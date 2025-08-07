Hospitalizado el cardenal Antonio Cañizares por agravamiento de su estado de salud

El Arzobispado ha pedido oraciones por su recuperación mientras se mantiene la preocupación por su evolución médica

Los españoles que participarán en el cónclave se reducen de siete a seis: el cardenal Cañizares no estará por motivos de salud

El Arzobispado de Valencia ha anunciado que el Cardenal Antonio Cañizares LLovera, se encuentra hospitalizado a causa de su delicado estado de salud. El actual arzobispo de Valencia, monseñor Enrique Benavent, ha hecho un comunicado a los fieles: “Pedimos a todos los creyentes de la Archidiócesis que eleven oraciones a Dios por el pronto restablecimiento de quien fue nuestro pastor”.

Por el momento, se desconocen las causas concretas de la hospitalización, así como el estado médico exacto del cardenal. El Arzobispado no ha ofrecido más detalles sobre su evolución.

Tras el fallecimiento del papa Francisco fallecido el 21 de abril, estaba previsto que el cardenal participara en el cónclave para elegir a su sucesor. Sin embargo, por motivos de salud, no pudo desplazarse a Roma ni asistir a las congregaciones generales preparatorias ni al cónclave.

Antonio Cañizares Llovera, nacido en Utiel (Valencia) en 1945, fue arzobispo de Valencia desde 2014 hasta 2022, cuando presentó su renuncia por edad y fue sustituido por monseñor Benavent.