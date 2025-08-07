La línea Madrid-Barcelona registra retrasos tras un incendio que interrumpió el tránsito

La línea de alta velocidad Madrid-Barcelona, con retrasos en al menos ocho trenes por un incendio próximo a una subestación eléctrica

El miércoles hubo retrasos en la alta velocidad: las líneas entre Madrid, Sevilla y Alicante, con averías

La línea de alta velocidad Madrid-Barcelona registra retrasos en al menos ocho trenes por un incendio próximo a una subestación eléctrica que ha obligado a suspender temporalmente la circulación ferroviaria entre Brihuega (Guadalajara) y Medinaceli (Soria).

Adif ha explicado en una publicación en sus redes sociales que el incendio ha sido extinguido sobre las 21:15 horas y que la circulación ya ha sido restablecida, aunque los trenes afectados cuentan con un retraso medio de 30 minutos.

El administrador ferroviario ha comentado que la subestación eléctrica era propia de Adif y que el incendio podría haber afectado al cableado eléctrico, lo que ha obligando a suspender la circulación por ambas vías.

El incendio también ha afectado a la línea Madrid-Pamplona.

Renfe ha indicado que, además de la línea Madrid-Barcelona, el incendio también ha afectado a la línea Madrid-Pamplona.