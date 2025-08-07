El fallo técnico ha producido la suspensión del servicio del R14, que conecta las estaciones de Reus y Alcover

Este jueves, una avería de un tren de Rodalies ha obligado a desalojar a aproximadamente 80 personas en La Selva del Camp, en Tarragona. Ante el fallo técnico los responsables de seguridad de Adif y los agentes de los Mossos d’Esquadra han trasladado a los pasajeros al andén mas cercano.

El incidente ha ocasionado la suspensión del servicio en la ruta R14, que conecta las localidades de Reus y Alcover. Esta interrupción se ha agravado por tratarse de un segmento con vía única, lo que ha limitado las alternativas para restablecer el tráfico ferroviario rápidamente.

Protecció Civil ha reaccionado de forma inmediata ante la situación activando la fase de prealerta del pla FERROCAT, el protocolo específico que se aplica en caso de incidentes relacionados con la red ferroviaria de Cataluña. La entidad ha comunicado esta medida a través de su cuenta oficial en la red social X, para seguir informando de las actualizaciones del incidente.