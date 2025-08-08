Una trabajadora de 40 años fallece al quedar atrapada por una máquina agrícola en una finca del municipio albaceteño de Pozohondo

Muere un trabajador de 61 años al caer de una azotea a cinco metros en Gines, Sevilla: "Era muy querido"

Compartir







Una trabajadora de 40 años de edad ha perdido la vida este viernes tras sufrir un aplastamiento con maquinaria agrícola en la finca agraria Ronda de los Molinos de la localidad albaceteña de Pozohondo.

Según han informado fuentes del Servicio de Atención y Coordinación a Urgencias y Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, los hechos han tenido lugar sobre las 13:03 horas. La mujer quedó atrapada bajo la máquina y falleció, apuntan medios locales.

Al lugar se ha desplazado la Guardia Civil, una ambulancia, un médico de Urgencias y un helicóptero que no ha tenido que llegar a intervenir.

El suceso ha causado gran consternación

El suceso ha causado gran consternación entre los vecinos de la localidad, muy vinculada al trabajo agrícola.

Fuentes del 112 no han ofrecido más detalles sobre las circunstancias del accidente.