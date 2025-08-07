Redacción Andalucía 07 AGO 2025 - 12:23h.

El siniestro laboral ha ocurrido a las 8:25 horas en una edificación de la calle Castilla

Inspección del Trabajo y el Centro de Prevención de Riesgos Laborales investigará el accidente

SevillaAccidente laboral mortal este 7 de agosto. Un trabajador de 59 años ha muerto al caer de una azotea en el municipio de Gines (Sevilla), ubicado en la comarca del Aljarafe.

Según ha informado el 112 de Andalucía, el siniestro se ha producido poco antes de las 8:25 horas. La llamada de un ciudadano pedía ayuda inmediata porque el varón se había precipitado a unos cinco metros de altura.

Hasta una edificación de la calle Castilla de la localidad se movilizaron efectivos del 061, Policía Local y Guardia Civil. Sin embargo, los sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento de la víctima.

Tras el suceso se ha informado al Centro de Prevención de Riesgos Laborales y a Inspección del Trabajo para que investiguen las causas de la caída, por si se han cometido incumplimientos de medidas de seguridad.

