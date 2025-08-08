Se extraviaron mientras realizaban una ruta en la Cueva del Alba de los Baños de Turpi, en el municipio pirenaico de Benasque, Huesca

Al menos cuatro muertes y decenas de desaparecidos en una avalancha en el Himalaya

Compartir







HuescaEspecialistas de la Guardia Civil han rescatado a cuatro espeleólogos catalanes que se extraviaron mientras realizaban una ruta en la Cueva del Alba de los Baños de Turpi, en el municipio pirenaico de Benasque (Huesca), en cuyo interior esperaron casi ocho horas a la espera de ser localizados.

Según informa el Instituto Armado, la voz de alerta fue dada a las 05:30 horas del pasado martes a través de una llamada telefónica hecha para comunicar que los cuatro espeleólogos no habían regresado y que se encontraban extraviados y exhaustos en el interior de la gruta.

Los especialistas de la Guardia Civil desplazados a la zona consiguieron culminar el rescate siete horas y media después y trasladar hasta su vehículo a los espeleólogos, tres hombres de 48, 50 y 59 años vecinos de Cunit (Barcelona) y una mujer de Lérida de 47.