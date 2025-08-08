Logo de InformativosInformativos
Rescatan a cuatro espeleólogos tras ocho horas atrapados en una cueva del Pirineo de Huesca

Un efectivo del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil junto al helicóptero del mismo Cuerpo. Foto de archivo
Un efectivo del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim) de la Guardia Civil junto al helicóptero del mismo Cuerpo. Foto de archivoGUARDIA CIVIL
HuescaEspecialistas de la Guardia Civil han rescatado a cuatro espeleólogos catalanes que se extraviaron mientras realizaban una ruta en la Cueva del Alba de los Baños de Turpi, en el municipio pirenaico de Benasque (Huesca), en cuyo interior esperaron casi ocho horas a la espera de ser localizados.

Según informa el Instituto Armado, la voz de alerta fue dada a las 05:30 horas del pasado martes a través de una llamada telefónica hecha para comunicar que los cuatro espeleólogos no habían regresado y que se encontraban extraviados y exhaustos en el interior de la gruta.

Los especialistas de la Guardia Civil desplazados a la zona consiguieron culminar el rescate siete horas y media después y trasladar hasta su vehículo a los espeleólogos, tres hombres de 48, 50 y 59 años vecinos de Cunit (Barcelona) y una mujer de Lérida de 47. 

