El novillo se ha escapado del recinto vallado y ha herido a dos hombres de 50 y 66 años y a una mujer de 36

Las tres personas han sido trasladadas en ambulancia al Hospital General Universitario de Albacete

Dos hombres y una mujer han resultado heridas el viernes en Alcalá del Júcar (Albacete) tras ser atacadas por un toro que ha escapado de un recinto vallado durante el encierro en el municipio.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de Castilla-La Mancha, las víctimas son dos hombres de 50 y 66 años y una mujer de 36.

Los tres heridos, trasladados al hospital

Como consecuencia de las heridas, que no han sido por asta de toro, las tres personas han sido trasladadas en ambulancia al Hospital General Universitario de Albacete, sin que se conozca la gravedad de sus lesiones