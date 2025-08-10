Los bomberos trabajan por tierra y aire para sofocar el incendio en Navarra

Hay algunos campos cosechados en las cercanías, pero no hay riesgo de propagación y tampoco hay riesgo para la población

Los bomberos de Navarra trabajan por tierra y aire en atajar un incendio forestal declarado anoche en el término municipal de Carcastillo y que esta madrugada ha obligado a activar la Situación Operativa 2 del Plan de Incendios Forestales de Navarra (INFONA), aunque no hay riesgo para la población.

A las 8:00 horas del domingo se ha activado la Situación 2 del Plan ante la necesidad de solicitar medios extraordinarios por el desarrollo del fuego.

Según ha informado este domingo SOS Navarra las llamas se iniciaron a las 21:42 en el llano de Larrate, en un pinar situado junto a la carretera que va a Figarol, por lo que se movilizaron bomberos de los parques de Tafalla, Sangüesa, Tudela, Peralta, Cordovilla y Estella, que han estado trabajando toda la noche.

No hay riesgo para la población

Además acudió personal de la Brigada Helitransportada de Incendios Forestales con dos helicópteros y personal del Guarderío Forestal de Medio Ambiente, con la Unidad de telecomunicaciones Tetra, bulldozer de Medio Ambiente y efectivos de la Policía Foral.

Las mismas fuentes indican que hay algunos campos cosechados en las cercanías, pero no hay riesgo de propagación y tampoco hay riesgo para la población.

A las 00:00 horas de hoy se ha activado la Situación Operativa 1 del Plan INFONA. Tras toda la noche trabajando por tierra, esta mañana a las 08:00 horas se han incorporado los medios aéreos del Gobierno de Navarra. También se han movilizado bulldozer de Medio Ambiente.