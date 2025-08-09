El incendio de Chandrexa de Queixa, en Ourense, avanza y calcina ya 450 hectáreas: duplica su dimensión durante la noche
OurenseUn incendio forestal en el municipio ourensano de Chandrexa de Queixa, activo desde las 15:51 horas del viernes, ha duplicado su dimensión durante la noche y ya calcina 450 hectáreas, según la última actualización sobre incendios enviada por la Consellería do Medio Rural.
Alrededor de las 21:30 horas, la Xunta informó de que la dimensión del fuego era de 200 hectáreas; dos horas después ya había crecido hasta las 300. Con todo, fuentes de la Consellería trasladan que, en principio, no existe ningún riesgo para viviendas próximas, ya que se trata de una zona de sierra.
Por el momento, para su extinción se han movilizado seis técnicos, 19 agentes, 26 brigadas, 16 motobombas, siete palas, dos unidades técnicas de apoyo y seis aviones.
Bombero evacuado
En este contexto, un integrante de la Brigada de Refuerzo en Incendios Forestales (BRIF) de Laza necesitó ser evacuado debido a un golpe de calor durante las tareas de extinción.
Según informan fuentes de la Consellería a Europa Press, se mareó por un "posible golpe de calor" mientras trabajaba en una jornada de ola de calor con elevadas temperaturas en la provincia ourensana. El trabajador fue evacuado en la tarde del viernes en el propio helicóptero de la BRIF hasta su base en Laza, desde donde fue trasladado a un centro de salud.
Incendio en Padrenda
Asimismo, se ha declarado un incendio a las 22:03 horas del viernes en el ayuntamiento de Padrenda (Ourense), parroquia homónima, que según las últimas estimaciones provisionales supera las 20 hectáreas. Hasta el lugar se han desplazado, por ahora, cuatro agentes, 10 brigadas, cuatro motobombas y una pala.
En la misma provincia, un fuego declarado en Rairiz de Veiga, parroquia de Guillamil, a las 16:39 horas del viernes fue extinguido durante la madrugada, a las 03.25 horas, tras quemar 2,72 hectáreas. Participaron siete agentes, 12 brigadas, nueve motobombas y dos helicópteros, entre otros.
Además, un conato iniciado en la misma tarde en Salvaterra do Miño, parroquia de Fiolledo, fue extinguido al poco tiempo, a las 19.55 horas, para lo que intervinieron una brigada y una motobomba.