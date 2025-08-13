Suman nueve detenidos, incluidos los líderes de la banda que fueron sorprendidos en plena operación

Desmantelan una banda que robaba en casas de Madrid haciéndose pasar por obreros y repartidores

La Policía ha entrado en una nave y ha cogido infraganti a nueve personas, incluidos dos hermanos, líderes de una organización de nacionalidad marroquí especializada en el robo de vehículos. Estaban a punto de llevarse su último cargamento de piezas de utilitarios, valoradas entre 20.000 y 30.000 euros, que eran despiezados para vender en el mercado negro de Marruecos.

Entre los componentes más demandados en el extranjero se encontraban focos, volantes y, sobre todo, motores, que son ahora mismo lo que más se paga. La banda robaba los coches cerca del aeropuerto de Madrid y, antes de despiezarlos, los aparcaban en zonas residenciales de Guadalajara durante una semana. Esta práctica, conocida como “enfriamiento”, servía para comprobar que no tuvieran dispositivos de geolocalización.

Para evitar los robos de coches la policía recomienda algo muy tradicional, colocar un cortacorriente.