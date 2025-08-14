El detenido de 67 años pensaba que con el tiempo saldría impune de su crimen, fue arrestado por asesinato y dos cargos de violación

VictoriaLa policía australiana parece haber resuelto el crimen de la joven Samantha Mizzi, un asesinato que había quedado en el olvido y 31 años después detienen al presunto responsable.

Mizzi, de 24 años, fue violada y asesinada el 29 de marzo de 1994, su cuerpo fue hallado entre los matorrales por un transeúnte en Castlemaine, Victoria. Los investigadores estudiaron el caso durante meses, pero no pudieron dar con el asesino.

El detenido de 67 años, quien pensaba que con el tiempo saldría impune de su crimen, fue arrestado por asesinato y dos cargos de violación.

"No importa cuántos años hayan pasado"

El investigador Dean Thomas, de la brigada de Homicidios, afirmó que “el arresto y los cargos de hoy resaltan que no importa cuántos años hayan pasado, los detectives siguen comprometidos con encontrar a quienes están involucrados en crímenes violentos”, según recoge ABCNews.

"También demuestra que se puede avanzar en los casos, incluso después de décadas, y que podemos iniciar el proceso de brindar a las familias las respuestas que tanto necesitan".

La familia de la joven asesinada todavía está asimilando una noticia que les llena de alegría después de tanto tiempo de preguntas sin resolver.

“Si hay personas que tienen información sobre un delito como este, sin importar cuántos años hayan pasado, puedo asegurarle que nunca es demasiado tarde para presentarse”, dijo Thomas.