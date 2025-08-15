El 'Eurofighter' el avión aerodinámico con el que opera España: realiza maniobras de hasta 9G positivas y 3G negativas

Después de que España rechazase la compra de los caza F-35 que tenía apalabrados con Estados Unidos, varios países se plantean seguir ese camino. El objetivo es centrar esas compras en modelos de fabricación europea como los 'Eurofigther' de última generación. Fernando Concheiro ha estado con los pilotos que se preparan para recibir estas maquinarias en la base aérea de Albacete.

Como si fuese una flecha de acero, corta el aire en el cielo con una precisión casi quirúrgica superando la velocidad del sonido: "Un trayecto de Madrid hasta Albacete lo podríamos hacer en 15 minutos, pero llegando hasta el máximo de nuestras capacidades podríamos cruzar el Océano Atlántico en aproximadamente dos horas", explica Jaime Molina Cerraga, Capitán del ALA 14 del Ejército del Aire y del Espacio.

El Eurofigther TH3 es el modelo que se utiliza ahora, el nuevo, aerodinámicamente es completamente idéntico. Hasta ahora es la versión que se encuentra en el software capaz de identificar cualquier elemento mucho antes de que el ojo humano pueda identificarlo: "Permite además hacer un ataque electrónico que con nuestro propio radar podemos estorbar a otros", dice Diego José Camacho, coronel del ALA 14 del Ejército del Aire y del Espacio.

La maniobra más exigente

Soportan fuerzas de hasta 9G positivas y 3G negativas, aunque las maniobras más exigentes se encuentran con el avión invertido: "En ellas toda la sangre nos sube a la cabeza". En una situación de emergencia saldrían propulsados desde su asiento mediante una técnica a partir de una cuerda que les lanza por los aires si tuviesen que abandonar la máquina.