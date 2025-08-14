Francia aportará "dos aviones Canadair, los más modernos, con una capacidad de más de 5.500 litros de agua", ha apuntado Fernando Grande-Marlaska

Última hora de los incendios forestales| Muere uno de los heridos graves en el fuego de León, el tercer fallecido en los incendios

Compartir







España continúa asediada por una oleada de incendios que ha forzado ya a la evacuación de más de 8.000 personas en distintos puntos afectados por el fuego. Ante la situación, y pese a asegurar que el país cuenta con “suficientes operativos puestos a disposición del conjunto de las direcciones técnicas" de las comunidades "para combatir los incendios pertenecientes", Fernando Grande-Marlaska, ministro del interior, ha anunciado que se han solicitado refuerzos al Mecanismo Europeo de Protección Civil y que desde la UE ya han contestado con el envío de apoyo desde Francia.

Concretamente, ha detallado que tras requerir España un módulo con dos aviones cisterna de gran capacidad de más de 5.500 litros cada uno para combatir la extinción de incendios ante situaciones "muy difíciles" que podrían derivarse por la meteorología adversa, ya se han enviado dos aeroplanos a Galicia.

"Francia nos ha ofrecido los dos aviones Canadair que habíamos solicitado. Son los más modernos, con una capacidad de más de 5.500 litros de agua. Llegarán en el transcurso de esta mañana a Santiago de Compostela y estarán a disposición de la Dirección General de Protección Civil", ha dicho.

Así, el módulo de dos aviones para la extinción de fuegos será puesto a disposición del Estado y serán reenviadas a aquellas comunidades que se entienda que los necesitan, como ha aclarado.

PUEDE INTERESARTE El incendio de Molezuelas suma casi 8.000 evacuados en León tras tres días de fuego sin control

Los medios aéreos, claves en la lucha contra los incendios

Si bien el ministro ha querido subrayar que este refuerzo no es necesario a día de hoy, ha apuntado que lo solicitan ante la previsión meteorológica para las próximas horas y días.

Newsletter ¡Suscríbete a la newsletter de Informativos Telecinco para enterarte de todo! Newsletter de Informativos Telecinco ¡Suscríbete a la newsletter para enterarte de todo! Acepto lapolítica de privacidad Recibir noticias

"Queremos tener esos aviones a la mayor brevedad en nuestro territorio nacional para poder ser utilizados, en caso de que sean precisos", manifestaba antes de confirmar el envío desde Francia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp de Informativos Telecinco

Ante la oleada de incendios, el papel que desempeñan los medios aéreos sofocando las llamas es fundamental. Además, este año es especialmente complicado, como explica ante nuestras cámaras Francisco Javier Gimeno, capitán del Grupo 43 del Ejército del Aire.

Toda la actualidad de Informativos Telecinco en Google News

“Lo podíamos prever con la lluvia que ha caído a lo largo de la primavera y el invierno”, sostiene, explicando cómo operan en situaciones como esta.

A 200 kilómetros hora, se tienen que posar sobre el agua para cargar 6 toneladas en los depósitos para luego soltarlas sobre el fuego. “Estaríamos hablando de unos 250-300 litros por segundo”, explica, refiriéndose a la velocidad con la que llenan sus tanques.

En el aire, además, se topan con más complicaciones: “Turbulencia, mala visibilidad, y todo ello junto con un montonazo de medios trabajando en las mismas zonas a la vez”.

En esas circunstancias, tienen que medir al milímetro la descarga no solo para ser eficaces sino para evitar desgracias: “Para evitar que podamos descargar encima de bomberos o de personas que estén ahí trabajando”, detalla el capitán.

Más allá de los aviones, también los helicópteros cargan agua, si bien no solo sirven para las descargas. Son esenciales para dejar lo más cerca posible a los bomberos y también sacarlos de ahí.

“En el incendio se junta todo. No tenemos indicaciones de viento, de altura del agua…”, explican.

Con diferentes aviones, helicópteros y hasta drones, los implicados en la extinción desde estos medios aéreos ejecutan todas las funciones posibles contra el fuego desde los cielos. Desde la vigilancia y perimetrajes hasta la extinción.