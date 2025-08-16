Logo de InformativosInformativos
Los incendios de León obligan a cerrar el teleférico cántabro de Fuente Dé: piden a los ciudadanos que abandonen las actividades en la zona

Teleférico de Fuente Dé
Teleférico de Fuente DéEP
El Gobierno de Cantabria ha cerrado de forma preventiva el teleférico de Fuente Dé debido a la presencia de humo procedente de los incendios forestales que están afectando al Parque Nacional Picos de Europa, en su vertiente leonesa.

El Ejecutivo regional toma esta medida con carácter preventivo "ante la posible afectación de la calidad del aire en la zona", según ha informado en un comunicado.

Se pide a los ciudadanos que abandonen las actividades de ocio y deporte en la zona

De esta forma, la instalación permanecerá temporalmente cerrada.

Además, la Administración cántabra pide a los ciudadanos que abandonen la actividad deportiva y recreativa en la zona, evitar el tránsito en caminos y senderos, y seguir las recomendaciones de las autoridades competentes. 

