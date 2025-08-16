El humo de los incendios en León ha obligado a cerrar el teleférico cántabro de Fuente Dé

Última hora de los incendios en España, en directo

Compartir







El Gobierno de Cantabria ha cerrado de forma preventiva el teleférico de Fuente Dé debido a la presencia de humo procedente de los incendios forestales que están afectando al Parque Nacional Picos de Europa, en su vertiente leonesa.

El Ejecutivo regional toma esta medida con carácter preventivo "ante la posible afectación de la calidad del aire en la zona", según ha informado en un comunicado.

Se pide a los ciudadanos que abandonen las actividades de ocio y deporte en la zona

De esta forma, la instalación permanecerá temporalmente cerrada.

Además, la Administración cántabra pide a los ciudadanos que abandonen la actividad deportiva y recreativa en la zona, evitar el tránsito en caminos y senderos, y seguir las recomendaciones de las autoridades competentes.