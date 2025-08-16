Pedro Sánchez preside por videoconferencia el comité de coordinación del plan estatal de emergencias ante los incendios

Última hora de los incendios en España, en directo: diez carreteras cortadas, dos de ellas, nacionales
Fernando Grande-Marlaska asegura que el Gobierno no se ha planteado declarar la situación de emergencia nacional
Viernes negro de incendios en España: decenas de fuegos activos, miles evacuados y zonas críticas en toda la península
España afronta este mes de agosto una de sus peores temporadas de incendios del siglo. El fuego mantiene cortadas diez carreteras, dos de ellas, nacionales. Todas las vías se encuentran en las comunidades autónomas de Castilla y León y Extremadura.
En estas comunidades, el fuego está siendo voraz. En Galicia, ha quemado más superficie que en toda su historia. Solo en Chandrexa de Queixa y Vilariño hay 16.000 hectáreas calcinadas. Castilla y León se encuentra en una situación "extrema" al registrarse 26 incendios activos en la Comunidad. Y Extremadura también está en una situación de "extrema gravedad". Preocupa especialmente los incendios que afectan a las zonas de Aliseda, Casar de Cáceres y el de Jarilla, en Cáceres.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Gobierno está volcado "con todos los recursos" para frenar el fuego. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que, por ahora, el Gobierno no se ha planteado declarar la situación de emergencia nacional.
Momentos clave
Diez carreteras permanecen cortadas por los incendios, dos de ellas nacionales
Diez carreteras españolas, dos de ellas nacionales, continúan cortadas a causa de los incendios forestales, según el cuadro de mandos de carreteras cortadas publicado en la web la Dirección General de Tráfico (DGT).
Las carretera nacional N-630 está interrumpida al tráfico en dos puntos a su paso por la provincia de Cáceres: en ambos sentidos entre Aldeanueva del Camino y Plasencia, y en sentido decreciente de la kilometración a la altura del Casar de Cáceres.
La segunda carretera nacional cortada es la N-621, en ambos sentidos entre Portilla de la Reina y Llánaves de la Reina, en la provincia de León.
El resto de las vías afectadas son carreteras secundarias de las provincias de Cáceres, Zamora, Segovia, Salamanca y Ávila-Segovia.
Pedro Sánchez preside por videoconferencia el comité de coordinación del plan estatal de emergencias ante los incendios
El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, presidirá mediante videollamada, la reunión del comité estatal de coordinación y dirección del plan estatal de emergencias (CECOD) para abordar la situación provocada por los incendios que afectan a varios territorios en España.
Sánchez será quien presida la reunión de este comité, en lugar del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, quien lo encabezó el viernes.
Tras la reunión del viernes, Marlaska señaló que las ayudas a las zonas quemadas en los incendios van a ser "inmediatas" para que los afectados "puedan volver a una vida mínimamente en condiciones de normalidad".
Fernando Grande Marlaska dice que no está sobre la mesa declarar la emergencia nacional por los incendios
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, asegura que, por ahora, el Gobierno no se ha planteado declarar la situación de emergencia nacional y asumir la gestión de los incendios que están asolando Galicia, Castilla y León y Extremadura, ya que la actuación de las comunidades ha sido la "adecuada".
En una entrevista este sábado con el diario El País, Grande-Marlaska califica de "robusto" el sistema de protección civil de España y achaca los incendios en parte al cambio climático, pero no quiere olvidar las necesarias políticas de prevención, que a su juicio deben ser prioritarias para los responsables públicos.
"Sin olvidar -añade- la respuesta inmediata cuando el fuego se declara".
