Pedro Sánchez preside por videoconferencia el comité de coordinación del plan estatal de emergencias ante los incendios

Fernando Grande-Marlaska asegura que el Gobierno no se ha planteado declarar la situación de emergencia nacional

Viernes negro de incendios en España: decenas de fuegos activos, miles evacuados y zonas críticas en toda la península

España afronta este mes de agosto una de sus peores temporadas de incendios del siglo. El fuego mantiene cortadas diez carreteras, dos de ellas, nacionales. Todas las vías se encuentran en las comunidades autónomas de Castilla y León y Extremadura.

En estas comunidades, el fuego está siendo voraz. En Galicia, ha quemado más superficie que en toda su historia. Solo en Chandrexa de Queixa y Vilariño hay 16.000 hectáreas calcinadas. Castilla y León se encuentra en una situación "extrema" al registrarse 26 incendios activos en la Comunidad. Y Extremadura también está en una situación de "extrema gravedad". Preocupa especialmente los incendios que afectan a las zonas de Aliseda, Casar de Cáceres y el de Jarilla, en Cáceres.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado que el Gobierno está volcado "con todos los recursos" para frenar el fuego. Por su parte, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha asegurado que, por ahora, el Gobierno no se ha planteado declarar la situación de emergencia nacional.