Carrefour ha informado de la retirada del mercado de varias unidades del ventilador de pie Klindo KCSF17-23

Con el uso en modo oscilante, puede desgastarse la funda del cable central y provocar una incidencia de seguridad

Carrefour ha informado de la retirada del mercado de varias unidades del ventilador de pie Klindo KCSF17-23. Se trata de una medida de precaución tras detectar que, con el uso en modo oscilante, puede desgastarse la funda del cable central y provocar una incidencia de seguridad.

Como recoge Facua, los ventiladores afectados tienen el número de serie que comienza por la siguiente numeración: 2210, 2211, 2212, 2301, 2302, 2303 o 2304. El código de barras del producto es el 3616479607663.

El resto de productos de la gama no se encuentran afectados

La empresa francesa ha pedido a aquellos usuarios que pudieran tener en sus hogares alguno de los ventiladores afectados que se abstengan de utilizarlos y se acerquen a su tienda más cercana para su devolución.

Carrefour ha aclarado que este aviso se refiere exclusivamente a la referencia, modelo descrito y números de serie detallados. El resto de productos de la gama no se encuentran afectados y, por lo tanto, se pueden seguir utilizando sin ningún problema.

Facua ha recordado que los consumidores pueden dirigirse al Servicio de Atención al cliente para resolver cualquier duda o llamar al teléfono de Atención al Cliente de Carrefour: 914 90 89 00.